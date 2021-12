Grete ja Ergo Kuld: lapsevanemateks saades leidsime end äkki olukorrast, millest taganeda polnud võimalik. Tekkis hirmu- ja paanikatunne  

„Saara magas pool aastat järjest päeval vaid 30 minuti kaupa,“ meenutab Grete, et see tekitas temas nii suurt stressi ja tekkisid imetamisega probleemid. „Mina tundsin Saaraga, et olen halb ema – loodus on andnud mulle kõik võimalused ja ma ei saa hakkama!“