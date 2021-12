GALERII | Muusik Kalju Terasmaa saadeti viimsele teele 

Kalju Terasmaa suri 87aastasena. Ta sündis 19. oktoobril 1934. aastal Tallinnas. Terasmaad on tunnustatud 1976. aastal Eesti NSV teenelise kunstnikuna ja 2001. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga. Terasmaal on tütar, Terje Leibur, kes on samuti löökpillimängija.