Dave Benton: kaotusvalu juures on raske tunnistada, et elu läheb ka ilma kallite inimesteta edasi

Foto: Stanislav Moškov

„Kõige raskem kaotusvalu juures on tunnistada endale tõde – elu läheb ka ilma kallite inimesteta edasi. Nii valus kui see ka ei oleks,“ ütleb Dave Benton, kes on oma elufilosoofia, rahu ja armastusega hoidnud peret vee peal pärast pool aastat tagasi juhtunud õnnetust, kui meri võttis abikaasa Marise venna ja kasuisa ehk isa Andi elu. Alles hiljuti on Maris hakanud tundma nende erilist lähedalolu. Aeg on teinud kaotusvalu kõrvale selleks ruumi.