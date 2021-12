VIDEO | Filmist „Päris Rannap“ avaldati välja jäänud stseen ema päevikust 

Rein Rannap on tuntud oma maksimalismi ja keerulise isiksuse poolest. Film on hea näide sellest, kuidas me kõik tuleme oma lapsepõlvest. Rannapi perfektsionismi tagamaid tuleb just otsida lapsena puudu jäänud tunnustusest. Filmi üks võimsamaid läbivaid liine on Rein Rannapi ema päevikud.