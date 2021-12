Prints William seletab uues videos, kuidas ta oma vaimse tervise eest hoolt kannab 

Apple Fitness + sarjas kutsuvad mõjukad inimesed kuulajaid üles rohkem kõndima ning kõnelevad huvitavatel teemadel. Varasemate külaliste seas on olnud näiteks Dolly Parton ja Shawn Mendes. Prints William, kes on aastaid vaimse tervise aktivistina tegutsenud, viib ajakirja People teatel vaatajad jalutama oma lemmikpaikadesse - kuninganna Sandrhinghami mõisa territooriumile, mööda kohalikust kirikust ning viimaks Anmerisse, kus Williamil ja tema perel on maakodu. Ühtlasi räägib William värvikatest minevikuseikadest, jagab tervisenõuandeid, aga ka oma lemmikmuusikat.