Staarmeikar jättis Adele'il pool nägu värvimata 

Glamuurse meigi kuningannal Nikkiel on ainuüksi Youtube'is üle 13 miljoni jälgija. Ta sai tuntuks 2015. aastal videoga „Power of Makeup“, kus ta meikis ära ainult pool nägu, näidates, kuidas meik võib inimese välimust muuta. Sestsaadik on samas videosarjas Nikkie meigipintsli all käinud sellised staarid nagu Kim Kardashian ja Drew Barrymore. Uusim külaline oli Adele. Tänavu astus Nikkie - kes hiljaaegu tunnistas, et on transsooline - üles Eurovisioni lauluvõistluse ühe juhina.