FINITO: Phil Collinsi reetliku eksnaise abielu noore mehega on juba läbi 

Šveitsist pärit Orianne sai tuntuks, abielludes 1999. aastal endast 23 aastat vanema Phil Collinsiga. Nad said kaks poega, kuid 2006. aastal mindi lahku. Collins on rääkinud, et lahutus ja poegade kolimine Floridasse mõjusid talle rängalt - ta hakkas jooma ja oli surmasuus. Ent kui Genesise täht samuti Floridasse kolis, lõi armuleek 2016. aastal uuesti lõkkele.