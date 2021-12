ARVUSTUS | Kodumaine komöödia „Jahihooaeg“ tõestab, et Eestis on kuratlikult head naisnäitlejad, aga...

Foto: Kaader filmist

Üks iidne ütlus väidab, et igaühe sees eksisteerib kaks hunti, kes omavahel katkematult võitlevad. Tegemist on heitlusega hea ja kurja vahel, mille võitjaks osutub hunt, keda lõpuks toita otsustatakse. Ka uue kodumaise komöödia „Jahihooaeg“ sisemuses toimub koletu kisma, ent tolle kähmluse võidumeest on raske ennustada.