Monaco vürstipaari kaksikud võeti perekondlikel põhjustel koolist ära 

Tänavu Lõuna-Aafrikas mitmeid operatsioone üle elanud vürstinna (43) kannatab Albert II sõnul üleväsimuse all, mis ei luba tal elada pereelu, õukondlike kohustuste täitmisest rääkimata. Prantsuse kõmumeedias aga on väidetud, et endine olümpiaujuja Charlene võitleb ravimisõltuvusega.