KATKEND RAAMATUST | 77 kaasahaaravat lugu loomadest, kes on osalenud lahingutes 

Foto: Tootja

Kui ameeriklased katsetasid 1. juulil 1946 Bikini atollil tuumapommi (Operation Crossroads), siis kasutati plahvatuse sihtmärkidena mittevajalikke sõjalaevu, sealhulgas trofeelaevu. Katsetuse eesmärgiks oli uurida tuumarelva mõju laevadele ja meremeestele, keda plahvatuse ajal asendasid loomad. Selleks toimetati 22 laevale suur hulk elusaid katseloomi, kes paigutati nendesse kohtadesse laevadel, kus tavaliselt viibivad inimesed. Katseloomade hulgas oli 57 merisiga, 109 hiirt, 146 siga, 176 kitse ja 3030 valget rotti. Neist loomadest 35% surid kas plahvatuse tagajärjel, kiirguse mõjul või hukkasid teadlased need järgnenud kolme kuu jooksul. Plahvatuse kõige kuulsamaks ellujäänuks oli siga nr 311 (Pig No 311, ka Atomic Pig), kes oli lukustatud Jaapani sõjalaeva Sakawa ohvitseride tualettruumi. Pärast laeva uppumist, väidetavalt umbes 24 tundi hiljem, nähti kiiritatud ookeanivees rõõmsalt ujumas mustade laikudega valget siga. Inimesed tõid looma veest välja. See oligi siga nr 311, kes sai tuntuks sellega, et suutis laevalt müstilisel kombel eluga pääseda ja üle elada veel ka radioaktiivsed sademed. Teadlased arvasid, et siga sureb varsti kiirituse tõttu, kuid õnnenumber 311 ei allunud prognoosidele. Kuigi siga jäi esialgu haigeks, olles ärrituv ja kehvade verenäitudega, siis kõigile üllatuslikult oli ta mõne kuu pärast täielikult taastunud. Peamised sümptomid kuulutati aga sõjasaladuseks. Siga nr 311 oli ainus ellujäänu jaapanlaste ristlejalt Sakawa ja teda hakati nimetama operatsiooni Crossroads elusaks kangelaseks. Sellele vaatamata jäi ta nimetuks ja teda tuntakse vaid numbri järgi. Pool aastat hiljem oli siga nr 311 suuremaks ja tugevamaks kasvanud, kuid katsed temalt põrssaid saada ebaõnnestusid. Kas olid selle põhjuseks plahvatuse tagajärjed või oli kummaline siga juba algusest peale steriilne mutant, seda ei saadudki teada. Veel mitu aastat oli loom mereväe omanduses ja teda uuriti põhjalikult. Seejärel saadeti siga nr 311 koos teise elujäänuga – kitsega nr 315 – Washingtoni Smithsoniani loomaaeda, kus ta 1950. aastal suri. Selleks ajaks oli 23kilosest põrsast saanud 272 kilo kaalunud siga. Siiski on veel üks versioon looma ellujäämise kohta. Võimalik, et siga polnudki uppunud laeva pardal ja ei ujunud ookeanis. Siga jäi Bikini atollile katseloomi vedanud vaatluslaevale Burleson, kus ta varjas end senikaua, kuni plahvatused lõppesid. Sellisest versioonist kirjutas ajaleht The Lewiston Daily Sun üsna pea pärast tuumakatsetust, 22. juulil 1946.