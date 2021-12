Andrei Zevakin avameelselt: olen ka ise haiget saanud. Arvan, et elulised õppetunnid arendavad mind inimesena 

„Igasuguseid asju olen teinud, mida ei oleks pidanud tegema, ja vastupidi – olen ka ise haiget saanud. Arvan, et elulised õppetunnid arendavad mind inimesena,“ tunnistab sisulooja Andrei Zevakin Kroonikale, et minevikus kogetu on ta teinud selleks, kes täna on.