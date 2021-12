Valitsus lubab „Eesti otsib superstaari“ finaali Saku suurhallis kuni 3000 pealtvaatajat 

Valitsus tõi välja, et „Eesti otsib superstaari“ saade on 14 aasta ja seitsme hooaja jooksul oluliselt mõjutanud popmuusikaga seotud kultuurielu Eestis.

Saku suurhallis on võimalik pealtvaatajaid väga hästi hajutada ja 3000 inimese juures on halli publikumahust kasutatud 30 protsenti. Teletootja on koostöös Saku suurhalli operaatoriga välja töötanud plaani, mis võimaldab ohutult korraldada kontrollitud teleülekannet kolme kuni 1000 pealtvaatajaga publikuosaga, kes omavahel kokku ei puutu. Ürituse ajaks tuleb korraldajal organiseerida Saku suurhalli juurde vaktsineerimise võimalus.