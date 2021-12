Britney Spears 40: lauljanna rõõmustab, et uued ravimid mõjuvad 

Spears postitas Instagrami mitu videot, kus ta koos Samiga (27) lennukitrepil õrnutseb. „Oh milline rõõm. Oleme koos kihlatuga väga elevil, et me minema sõidame … nagu näete, ei kaalu ma 800 naela [u 360 kilo], nagu paparatsofotod väidavad. Olen trenni teinud ja kõik on päris!“ kinnitas superstaar.