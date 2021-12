Helgi Sallo: „Mina pelgan võõraid inimesi, aga Kalju puhul kadus see hirm ära.” 

„Kustas Kikerpuu tuli selle peale, et panna meid Kalju Terasmaaga koos laulma ja see oli uskumatu,“ tunnistab Helgi. „Mina olin algaja, Kalju oli muusite tipu otsas. Kalju tundus eemalt vaadatuna soe inimene küll, aga natukene ikka pelgasin. Ent esimene kord, kui kokku saime ja laulu proovima hakkasime, oli minu jaoks suur üllatus: kuidas võivad kahe inimese hääled kokku sobida ja kuidas on võimalik, et me nii ühteviisi tunnetasime seda lugu! See lugu tuli tõesti südamest.“