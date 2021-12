„Kalju Terasmaa ütles alati, et ennekõike on ta vibrafonimängija, ta ei pidanud ennast kunagi lauljaks.“ 

„Kalju helistas mulle viimast korda täpselt kuu aega tagasi, 1. novembril ning kahjuks jäigi see meie viimaseks vestluseks. Mul oli puhkusenädal, jalutasin just mere ääres, kui Kaljult kõne tuli,“ räägib Ülle Karu oma viimasest telefonivestlusest Kalju Terasmaaga. „Kuna me väga tihti ei helistanud, polnud mul ta number telefonis ning just viimasel korral mõtlesin, et pean ta numbri salvestama, aga nii see jäigi…“ ohkab Ülle Karu.