RÕÕMUSÕNUMID! Grete Lõbu ootab kolmandat last: isa ei ole avaliku elu tegelane 

„Vaadates tema kasvavat keskkohta, kehamuutus on silmnähtav,“ kirjutasid televaatajad. „Miks see Grete nii lohvakaid riideid kannab ja näost nii imelik on,“ küsisid Grete sõbrad ja tuttavad. Nii pidigi Lõbu lõpuks välja rääkima, et on sedapsi.