KONKURENT LÄINUD! Marco Tasane: eestlannad vaatasid ja katsusid püüdmatuna näivat Austraalia stripparit ja taipasid siis, et Eesti mehel pole ka midagi viga 

„Kas ma end tegelikult üldse päris strippariks nimetada saan,“ mõtiskleb Marco naeruga võideldes. Samal ajal kõnnib ta mööda lumist Emajõe Ateenat koju, ta tuli just jõusaalist ihu trimmimast. „Ma olen universaalne! Kuna tulen regulaarselt muusikavideotega välja, siis olen pidevalt pildis. Mõned kliendid, kes mind viis aastat tagasi tellisid, ja on vahepeal Eestist välismaale põgenenud, pole teadlikud, kas veel tegutsen, ja ikka aeg-ajalt kirjutavad, kas olen veel vormis ja käin väljas. Muidugi olen ja käin! Arvan, et süüdi on minu isikupära ja distsipliin – ma ei anna alla. Ka etikett, sest olen viisakas inimene, kes ei tarvita alkoholi ega narkootikume. Kui mul oleks need asjad mängus, siis mine tea, mis oleksin teinud.“