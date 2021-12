Kas Britney Spears suudab vaba inimese elu elada? 

UUE ELU KÜNNISEL: Britney Spears (pildil kolm aastat tagasi oma Las Vegase kontserdisarja välja kuulutamas) pole üle tosina aasta tohtinud ise oma elu üle otsustada. Ta on tunnistanud, et tunneb tuleviku ees hirmu. „Kardan vigu teha.“ Foto: Vida Press

„Britney on tänasest vaba naine, ta on iseseisev naine!“ kuulutas Britney Spearsi advokaat Mathew Rosengart 12. novembril, kui Los Angelese kohtunik oli vabastanud superstaari 13 aastat kestnud eestkoste alt. Mis aga edasi? Kas Britney pühendub armastusele või karjäärile – või asub kohtuvõitlusse isa ja emaga, keda ta süüdistab oma elu hävitamises? On ta üldse suuteline vaba naise eluks?