JÄÄ JUMALAGA, ARMAS VANAISA! Kalju Terasmaa kolm lapselast meenutavad viimaseid ühiseid hetki 

Mariannel on eredalt meeles nende lapsepõlv ja pillimängud. „Vanaisa oli meie jaoks tõeline sõber. Mängisime klaverit ja malet. Kui me viimati nägime, siis rääkisimegi muusikast. Ma veel pärisin, kes on tema lemmikmuusik või mis on tema lemmiklugu,“ räägib lauljanna Marianne Leibur, kes nägi viimati vanaisa pikemalt oktoobris, kui Kalju tähistas 87. sünnipäeva. „Ta oli kogu aeg kodune. Läksin sinna ja raadio käis kahes toas. Ta kuulas ilmselt Vikerraadiot, kust tulid lood ja saated, mis talle väga meeldisid.“