Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna pälvis helilooja Erkki-Sven Tüür 

Ma olen südamepõhjani liigutatud ja tänulik selle tunnustuse eest; eelmiste Rahvusmõtte auhinna saajate loetelu on aukartustäratav ja mõeldes, et olen nüüd osa sellest reast, tunnen ma iseäralikku kõhedust. Minu jaoks on rahvuslik eneseteadvus seotud eelkõige keelega, milles ma mõtlen ja mida räägin oma kõige kallimate inimestega, milles on kirjutatud mind tuumani puudutavad luuletused ja proosatekstid. Ja mitte sugugi vähemal määral ei ole ta seotud meie elupaigaga, selle kodutundega, mida tajun meie laiuskraadile omaste aastaaegade vaheldumise tõttu peatamatult pidevas ja imepärases ümbersünnis toimivas looduses. Aga ilmselt kandub sellest kõigest ja väga paljustki muust midagi ka kõige abstraktsemasse helimaalingusse. Mulle on oluline, et see auhind tõstab esile valdkonna, mida on lihtne pidada üleilmseks nähtuseks – muusikakeel ju tõlkimist ei vaja. Ometigi on kogu professionaalne muusikakultuur osa rahvuslikust eneseteadvusest. Siinkohal tsiteeriksin professor Jaak Kangilaskit, kes esimese Rahvusmõtte auhinna väljaandmise eel 2004. aastal kirjutas: „Rahvus pole seisund, vaid kulgemine. Rahvust ei tasu võrrelda majaga, mis on kord valmis saanud ja vajab võib-olla ainult pisiremonti, vaid pigem tulega, mis pidevalt vajab uut kütteainet.“