UUS TÜLIÕUN! Justin McNairn: lahutuse korral peame ühisvara jagama. Triinu Liisi sõbranna: mikrouun oli ainus asi, mille mees abielu jooksul ostis 

„Usun, et Triinu Liisil on aeg lõplikult otsustada, mida ta tahab, ning kas need artiklid tähendavad, et ta soovib lahutust, ja kui jah, siis kelle poole peaksin pöörduma meie ühisvara jagamiseks,“ mõtiskleb vägivallasüüdistused kaela saanud Justin McNairn teisipäeva hilisõhtul tehtud avalduses. Triinu Liis ei kommenteeri, kas abielulahutus on päevakorras. Kuid tema sõbranna, ajakirjanik Anna-Maria Veidemann-Makko sõnul on mikrolaineahi see ainus asi, mille Justin abielu jooksul paari ühisesse koju soetas.