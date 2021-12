Donald Trump: Meghan manipuleerib Harryga koledal kombel! 

Trump ütleb täna õhtul GB Newsis eetrisse jõudvas kõneluses Briti poliitiku Nigel Farage'iga, et Meghan pole talle eales meeldinud. „Ma pole tema fänn. Pole algusest peale olnud. Mulle tundub, et Harryt on koledal kombel ära kasutatud ja ühel päeval hakkab Harry seda kahetsema,“ vahendab Daily Mail.