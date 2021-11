SKANDAAL: uue raamatu väitel muretses just see kuningliku pere liige Archie nahavärvi pärast 

Homme ilmuvas raamatus „Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan“ („Vennad ja nende naised: pilk Williami, Kate'i, Harry ja Meghani eraellu“) väidab Christopher Andersen, et kuninglikus peres muretseti Harry tulevase lapse pärast juba siis, kui tema ja Meghani kihlus teatavaks tehti.