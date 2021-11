Rinnad eemaldada lasknud „Umbrella Academy“ täht avaldas topless-selfi 

Fotol on näha nii tema vägev six-pack kui ka rindade eemaldamisest jäänud armid.

Märtsikuises intervjuus kinnitas Page, et detsembris oma transsoolisusest teatades paranes ta parajasti rindade eemaldamise operatsioonist.

Filmis „Juno“ rasedat teismelist kehastanud näitleja rääkis ajakirja Time kaaneloos, et protseduur muutis tema elu täielikult. Ta toonitas, et rindadest loobumine pole transsoolisuse juures kindlasti ainumõeldav, kuid tema puhul tegi see lõpu aastatepikkustele piinadele. Murdeiga olnud täielik põrgu. Nüüd tunneb Page peeglisse vaadates end viimaks ära.