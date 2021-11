Gunnar Grapsi mälestuskontsert tõestas, et raudmehe looming sobib ka laulupeole 

„Nüüd me käivitame imeliku masina. Gaas põhja, võib tantsida,“ ärgitas Ivo Linna publikut, juhatades sisse esimesena lavale astunud ansambli Mikronid. Aga kuidas sa ikka tantsid, kui on täismaja ja kitsad pingivahed ning oled üle keskea ja maskis niigi raske hingata. Siiski tuleb rahva kiituseks öelda, et mida lugu edasi, seda tulisemaks läksid aplausid ning pärast vaheaega tegid nii mõnedki daamid ja härrad saali seinte ääres tantsukaari. Ja lõpuloo ajal seisis juba kogu saal püsti.