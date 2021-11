HÜVA NÕU | Kuidas end ebameeldivatest asjadest läbi närida?  

Eduakadeemik Roland Tokko annab nõu, kuidas teha seda, mis annab energiat ja kuidas loobuda asjadest, mis seda röövivad. Ta rõhutab, et üks lihtsamaid ja paremaid viise oma energiataset tõsta on teha rohkem seda, mis sulle korda läheb, ja loobuda sellest, mida sa tegelikult teha ei tahaks. Muidugi, aeg-ajalt tuleb ka ebameeldivaid asju teha, aga kindlasti sa tead, millest sul on võimalik loobuda ja millest mitte. Kuidas siis end ebameeldivatest asjadest läbi närida?