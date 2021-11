RABAB MITMEL RINDEL: äpitaksoga saab end sõidutama tellida riigikogu liiget! 

Viiendat päeva Bolti roolis istuv poliitik ütles, et klientide sõidutamine pakub head võimalust piirangute ajal inimestega suhtlemiseks ja lisateenistus kulub investeeringuteks. Repinski tõdes, et isegi kõrgepalgalise riigikogulasena ei saa raha olla kunagi liiga palju ning taksojuhina on võimalik korralikult teenida.