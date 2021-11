Keira Knightley on koos perega Covidi tõttu karantiinis: tunnen end päris sandisti 

36aastane filmitäht avalikustas The Telegraphile, et viibib terve perega karantiinis. „Mul on Covid ja ma tunnen end päris sandisti,“ ütleb ta.

Keira sõnul on tütred – kuueaastane Edie ja kahene Delilah – juba taastumas ning 38aastasel abikaasal James Rightonil sümptomeid ei tekkinudki. Kõige kehvemini on läinud just temal. „James on nina väga püsti ajanud. Ta usub, et tal on parem, kuna ta harrastab taliujumist ja mina mitte,“ tögab Keira abikaasat.