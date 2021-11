Ants Rootslane nähtamatu maailma tajumisest: psühholoogid ei saanud aru, mis mul viga on!

Müstik ja terapeut Ants Rootslane (25) on oma noorusega paljusid üllatanud. Rootslane alustas terapeuditööd juba 19-aastaselt ning on seda praktiseerinud viis aastat. Täna on tema vastuvõtule järjekord kaks aastat ning uusi kliente ta vastu ei võta. Mees räägib teilegi põneva loo, kuidas temast sai hüpnotisöör.