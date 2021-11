„EESTI LAUL“ | 30 aastat Soomes elanud Jyrise: tuli mõte proovida, kas üldse oskan eesti keeles muusikat teha 

Foto: Pressimaterjal

„Mul on sellest edasipääsemisest nii ebareaalne tunne, see on täiesti uskumatu asi ja olen väga õnnelik selle üle,“ rõõmustab „Eesti laulul“ debüüdi teinud räppar Jyrise, kes lunastas pileti poolfinaali. Mees on nüüdseks juba 16 aastat Soomes muusikat teinud, ent mullu kevadel tekkis tunne, et tahab teha midagi uut, millega pole varem kokku puutunud.