„EESTI LAUL“ | Poolfinalistid Triin Niitoja ja Frants Tikerpuu: ilma ühise tuttavata ei oleks me praegu siin 

Triin kinnitab, et nad on muidugi edasipääsu üle väga rõõmsad ja tunnevad end suurepäraselt. Triin ja Frants teenisid poolfinaalipileti puhtalt publikuhääletuse tulemusel. „Mõlema – nii žürii kui ka rahva – toetus on oluline. Ega me ju tea, kuidas žürii hindas, kuid oleme väga õnnelikud, et rahvas meid edasi hääletas,“ ütleb Triin. „Sa ei tee lugu ju žüriile, vaid rahvale. Minu panus laulu autorina ja Triinu panus kaasesitajana on korda läinud – rahvas on meie põhiline sihtgrupp ja saavutasime oma tulemuse,“ lisab Frants.