MUUTUSED ANSAMBLIS THE SWINGERS: kas Ott Lepland puksis Tanja Mihhailova välja? 

Detsembrikuu koputab uksele, mis tähendab, et lähemale hiilib aeg, mil algavad jõulukontserdid. Ansambel The Swingers avaldas saates „Hommik Anuga“, et sel korral jääb kõrvale üks senine võtmeliige. Kus on Tanja Mihhailova-Saar?