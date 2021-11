ZAVOODI OMANIK MEENUTAB BAARI SÜNDI: olin noor ja loll ning arvasin, et see on äge viis, kuidas samaaegselt pidutseda ja raha teenida 

Ka Õhtulehe korrespondent piilus laupäeval ukse vahelt sisse, et hüvastijätuks klaasi tõsta ning ühtlasi uurida, millised on koha omaniku Mario Pizzolante emotsioonid. „Rohkem kui kahetised. Eks ma olen õnnelik, et on hästi palju inimesi, kes on tulnud ja tulevad veel,“ sõnab Pizzolante. On näha, et koht läheb paljudele korda, sest viis minutit enne ametlikku avamist on majas juba vähemalt 20 inimest.