Queeni täht Brian May kritiseerib sooneutraalseid muusikaauhindu: tänapäeval peaks meil olema transsooline liige 

„Freddie tuli Sansibarilt, ta ei olnud britt, ta ei olnud valge - see ei huvita kedagi, keegi ei ole kunagi seda arutanud ,“ vahendab The Mirror May sõnu. „Me ei pidanud peatuma ja mõtlema, kas me peaksime temaga koostööd tegema? Kas ta on õiget värvi? Kas tal on õige seksuaalne kalduvus?“

„Minu arvates on hirmutav, et nüüd peab kõige suhtes nii kalkuleeriv olema,“ lausub May ning usub, et neli Briti muusikaauhinda võitnud Queen ei oleks tänapäevase ühiskonna jaoks piisavalt mitmekülgne.

„Me oleksime sunnitud omama erineva nahavärviga ja erinevast soost liikmeid ja meil peaks olema transsooline liige,“ kujutab May ette, milline näeks välja Queeni koosseis välja praegusel ajastul.

„Elu ei pea selline olema. Me võime olla eraldiseisvad ja erinevad."