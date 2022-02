ÕL ARHIIV | Elmo Nüganen: „Sain 33 aastaga karastunud riigitööliseks. Nüüd on võimalus näha vabakutselise elu. Selle üle tuleb head meelt tunda.“

Kui Elmo mullu jõulude ajal teada andis, et Tallinna linnateatri peanäitejuhina ta enam ei jätka, poetas ta ka, et teatritööd ta siiski ei jäta. Märkis toona, et pensionile on veel natuke vara minna. Vaadates, mäherduse reipusega ta mööda Vanemuise väikese maja saali silkab, ei kujutaks teda pensionärina kuidagi ette. Liiatigi on tema lavastajaportfell tööd triiki täis: filmitriloogia „Apteeker Melchior“, ooper Vanemuises ja tulevased tööd Vene Teatris, Eesti draamateatris, Rakvere teatris ning Moskva kunstiteatris.