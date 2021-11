Printsess Diana endine turvamees tegi tema abielu kohta šokeeriva väite 

Ligi kümme aastat Walesi printsessi turvamehena töötanud Peters paljastab Daily Maili veergudel, et kuningliku paari abielule sai saatuslikuks Diana kõrvalehüpe. Aastakümneid on usutud, et Briti troonipärija Charles hukutas ise oma abielu, hakates Dianat petma Camilla Parker-Bowlesiga, oma kunagise sõbratariga. Ta abiellus Camillaga 2005. aastal, kui Diana traagilisest surmast oli möödas kaheksa aastat. Kuid Petersi väitel murdis Diana truudust esimesena.