Mihkel ja Liina Raud on lõplikult lahus! Mihkel: meie edasised suhted on sõbralikud lapsevanemate omad 

Mihkel ütleb, et ta tõepoolest pole oma fotograafist abikaasa Liinaga enam koos, kuid abielu võimalikku lahutamist ta kommenteerida ei soovi: „Otsustasime juba mõnda aega tagasi, et meie edasised suhted on sõbralikud lapsevanemate omad. Saame tõesti omavahel hästi läbi.“ Mihkel lisab, et mingit draamat ei ole siin mõtet otsida: „Nagu ütles John Lennon: elu on see, mis tuleb siis, kui ­ sul on teised plaanid.“