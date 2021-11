PROBLEEMID PARADIISIS! Triinu Liis McNairn avaldab, et abikaasa Justin on vägivaldne: ta lükkas mind koos tooliga põrandale külili, hoidis käega suud kinni ja röökis

„Justin karjus, et ei lähe ma kuhugi ja lükkas mind koos tooliga põrandale külili, hoidis käega mu suud kinni ja röökis,“ räägib tuntud suunamudija Triinu Liis McNairn Kroonikale usaldatud videote ja piltide põhjal, millise vaimse, füüsilise ja majandusliku terrori all ta on viimased pool aastat kannatanud.