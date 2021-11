PÄEVAD PÄRAST VÄGIVALLA ILMSIKSTULEKUT | Justin McNairnil juba uus naine? Triinu Liis: olen sõbranna juures, ega ei julge koju minna, kui mees seal on

„Ma ei tea, kas ta on ära läinud, aga väidetavalt läks minema. Ma olen ise sõbranna juures, ega ei julge koju minna ka, kui ta seal on,“ ütleb suunamudija Triinu Liis McNairn, kelle sõbranna Mallukas paljastas neljapäeval, et Triinu Liisi abikaasa Justin on vägivaldne.