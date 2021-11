PÄEV PÄRAST VÄGIVALLA ILMSIKSTULEKUT | Justin McNairnil juba uus naine? Triinu Liis: olen sõbranna juures, ega ei julge koju minna, kui ta seal on

Juba pikemat aega on spekuleeritud, et suunamudijate Triinu Liis ja Justin McNairn'i abielus pole kõik hästi – kord on nad kistud sotsiaalmeedias draamadesse, kord sahistatakse, et nad on hoopis lahku läinud. Nüüd pihib aga Triinu Liis, et on tükk aega kannatanud abikaasa Justini terrori ja manipuleerimise all.