HÜVA NÕU | Eesti teadlased arendasid välja tervisliku toidu, mis meeldib eriti meestele 

Tahad maailma päästa? Söö rohkem taimetoitu. Sellisele järeldusele on jõudnud paljud keskkonnaeksperdid üle maailma. Ökoloogilist jalajälge aitab vähendada ka uus eestlaste taimne lihaalternatiiv, mis maitseb nagu liha, kuid on valmistatud kaera ja herne valgust. Ligi viis aastat kestnud tööde tulemusel valmis Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse ja start-up ettevõtte Vegestar koostöös ideaalne lihaasendaja, mis on eriti suurt elevust tekitanud meeste seas.