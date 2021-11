Gunnar Grapsi poeg Jan: isa elutee oli nagu mäslev ookean 

2004. aasta maikuus ootamatult surnud legendaarne muusik ja Eesti roki isa Gunnar Graps saanuks tänavu novembris 70aastaseks. Kui tuleval nädalavahetusel mälestatakse Grapsi suurejoonelise kontserdiga, siis poeg Jan Graps korraldas isa auks fotonäituse, mille läbivaks motiiviks on tähtedest looklev tee. „Tähtede teema oli isa jaoks oluline, tema teenäitaja. Tähed on tema trummidel olnud ja tähed on tema silmades säranud. See oligi tema maailm,“ lausub poeg.