Väike tüdruk Marilyn Kerrole: nägin eelmises elus pealt Estonia hukku – ettekandjad oksendasid ja inimesed kukkusid ennast puruks 

„Tütar tuli esimest korda välja selle jutuga, kui ta oli 4aastane. Pühapäeva õhtul ohkas raskelt ja me küsisime, mis siis mureks on. Ta ütles, et nii kahju, et Estonia laev põhja läks. Me olime üllatunud, et kust ta üldse teab Estonia kohta,“ räägib Cassandra isa saates „Marilyn Kerro elamise kunst“.