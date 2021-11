MOEGALERII | Tiina Talumees esitles sügiskollektsiooni: sõjaväevormid on mind alati erutanud

Tiina Talumehe moevaatemäng „Army of LOVE“ Eesti Sõjamuuseumis

Öeldakse, et mida külvad, seda lõikad. Aga mis oleks, kui külvaks terve maailma üle headuse ja empaatiaga, rõõmu ning unistustega? Just seda plaanib sel sügisel teha Tiina Talumees. Kindlal sammul, üksteise järel astuvad areenile enesekindlad armastuse sõdurid. Neile jagatud ordenid räägivad lugusid headest soovidest, märkamisest ja hoolimisest. Nende kaugusesse vaatavas pilgus on rahu ja mõistmine, sest nad teavad - armastus võidab niikuinii!

24. novembri õhtupoolikul toimus Eesti Sõjamuuseumis Viimsis Tiina Talumehe moevaatemäng „Army of LOVE“

