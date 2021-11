ABBA sai kõigi aegade esimese Grammy nominatsiooni 

Batiste (35) on tuntud Stephen Colberti jutusaate „The Late Show With Stephen Colbert“ ansambli juhina. Tänavu võitis ta Oscari animafilmi „Soul“ originaalmuusika eest, kuid 11 Grammy-nominatsiooni tulid üldsusele siiski üllatusena, kirjutab Yahoo News - liiatigi kandideerib Batiste aasta albumi ja aasta salvestise kategoorias. „Muusika ühendab meid sellega, mis on püha ja jumalik,“ ütles Batiste New York Timesi usutluses.