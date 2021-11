ÕL VIDEO | KUULUS TIKTOKIS | Fotograaf Maria Kruusenvald: Eesti naiste seas pole õnneks Kareneid kuigi palju  

„Mulle öeldakse, et „sa oled ise üks paras Karen“ ja „issand, kui ebaprofessionaalne on järele teha inimesi, kes sulle raha maksavad“. Mu huumorisoon on aga lihtsalt selline – olen alati hinnanud teravaid nalju,“ selgitab fotograafist tiktokker Maria Kruusenvald (36), et kui elu pillub teele sidruneid, siis tuleb neist mahla pressida. Ja mahl olgu magus!