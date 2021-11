Gunnar Grapsi poeg Jan: isa mussi panen ikka teinekord mängima küll 

„See on täiesti kindel!“ märkis Jan Graps. „Palju arvatakse, et tema viimane faas oli sünge ja tume – see oli kuskil vahepeal, mingi sagedus võib-olla oli seal. Viimane faas tema elus – kui ta andis välja plaadi „Rajalt maas“ – tõi talle endale väga mõnusat positiivset energiat. Ta nägi, et mussi saab teha ka teisel moel ja teise energiaga. Mõnusa ja lihtsa flow'ga. Samalaadset stiili teeks ta siiamaani.“