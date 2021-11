Rita Rätsepp: minu suurim arenguhüpe toimus, kui lagunes 21 aastat kestnud suhe laste isaga 

Rita Rätsepp Foto: Daisy Lappard

Näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp hakkas joogaga tegelema juba teismelisena. Naine meenutab, et oli lapsena tihti haige ja 70ndatel avas raviarst Raimond Lihtmaa talle joogamaailma. Rätsepp rääkis, et tol ajal olid jooga kohta saadaval vaid käsitsi trükitud kirjad ja õpetused, mõned neist on tal tänini alles. Jooga ja vaimsed õpetused on teda aidanud mõtestada hilisematki elu. Tema suurem arenguhüpe toimus, kui lagunes 21 aastat kestnud suhe laste isaga.