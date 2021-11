IGOR VOLKE X-TOIMIKUD Kas Neil Armstrong tõesti kohtus oma Kuu-missioonil tulnukatega? 

„Kõik lamemaalased ja tinamütslased ütleksid, et Apollo 11 põrkus kokku ja kohtus maavälise mõistusega,“ sõnab Volke. „NASA tollane kaastöötaja Maurice Chatelain kirjutas pärast pensionile jäämist raamatu, kus ta sellise võimaluse päevavalgele tõi. Nimelt peeti Apolloga sidet mitme kanali kaudu ning ühes kanalis tegi Armstrong teatavaks, et Kuu pinnal, nende maandumispaiga lähedal teisel pool kraatrit on üles rivistatud maavälised laevad, mida ta nimetas Santa Clausiks (ehk jõuluvanaks).“