KOLM AASTAT HILJEM! Lastefilm „Eia jõulud Tondikakul“ jõuab Saksamaal kinolinadele! Režissöör Anu Aun: see on minu jaoks hästi suur asi 

„Teadsin, et nad tahtsid filmi juba eelmisel aastal kinodesse saada, aga siis pandi Covidi tõttu kinod kinni. Hoidsime hinge kinni, kas see aasta on kinod avatud või mitte. Teadsin, et meie film peaks Saksamaal kinolinadele tulema esimesel võimalusel,“ räägib Aun.